Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’de faaliyete giren Kolan British Medical Center isimli hastanenin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, Kolan Hastaneler grubunun Lefkoşa’da açtığı Kolan British Hastanesi’nin ardından Girne’de de hastane açtığını söyledi.

Kolan Hastaneleri sahipleri ve yöneticilerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne güvenerek, ülkede ikinci bir hastane daha açtığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kolan Hastaneler grubuna, görev yapan doktorlar ile hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının devamında sağlık alanında yapılan çalışmaların önemli ve kutsal olduğunu ifade etti.

Hastanelerde ücretlendirmenin de önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Sağlık demek, hizmet demek. Hizmet demek, insanlığa katkı demek. İhtiyaçlı olan insanların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için mütevazi olmak lazım. Yeni açılan hastanenin ücretlendirme konusunda hassas olacağı inancındayım” dedi.

Dünyada maliyetlerin arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gelişmiş ülkelerde sağlık sigortası yapıldığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de sosyal sigortaların bulunduğunu ancak yine de insanların sağlık sigortası yapmaları için teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pandemi döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde en iyi sağlık hizmetinin sunulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ülkemize yerleşenler emin olsun, izolasyon altındayız ancak dünya ile bağlantılıyız. Birçok ülkede olmayan sağlık hizmetleri ülkemizde var. Pandemi döneminde sağlıktaki başarımızı ispat ettik” diye konuştu.