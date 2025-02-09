Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekleri anmak ve anılarını yaşatmak amacıyla Doğancı Spor Kulübü ile Çerkezgücü Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Şampiyon Melekler Futbol Anı Turnuvası’nı izledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Doğancı Emek Stadyumunda gerçekleşen turnuvada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turnuvaya KKTC’den katılan Baf Ülkü Yurdu, Lefke, Yalova, Binatlı ve Doğancı takımlarının altyapı yaş kategorileri ile Türkiye’deki Çerkezgücü Spor Kulübü’nden katılan sporcular, idareciler ve teknik heyetle görüşerek, başarılar diledi.