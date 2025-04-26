Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette, Sibel Tatar ve Bellapais Inner Wheel Kulübü üyeleri, Sevgi Evleri’nde yaşayan çocuklara ve engelli bireylere kitaplar ve hediyeler dağıttı.

Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Berna Bayur, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da hazır bulundu.

İlk olarak Sevgi Evleri’nde yaşayanlar ve görevlilerle bir araya gelen Tatar, hediye dağıtımının ardından, yaşam alanlarını gezerek bilgi aldı. Sibel Tatar, daha sonra çocuklar için Vakıf tarafından düzenlenen “23 Nisan Masal Kervanı” isimli masal atölyesine katıldı.

- Sibel Tatar: “Onlara birazcık gülümsettiysek ne mutlu bize”

Sibel Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Sevgi Evleri’ndeki ortamı çok beğendiğini vurgulayarak, çocukların tüm ihtiyaçlarının göz önüne alındığını belirtti. Tatar, görevli annelere, öğretmenler ve amire ilgilerinden dolayı, Çağıner ailesine ise desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Buradaki çocukların şefkate aç olduğuna dikkat çeken Sibel Tatar, masal etkinliği gibi etkinliklerin sevgi ortamını paylaşmak açısından önemli olduğunu belirtti, bu tür etkinliklerin artırılması temennisinde bulundu.

Bellapais Inner Wheel Kulübü ile çocuklara hediyeler dağıttıklarını kaydeden Sibel Tatar, “Onları birazcık gülümsettiysek ne mutlu bize.” dedi.

- Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, çocukların da bu tür ziyaretlerden mutlu olduklarını belirtti. Ecevit, düzenlenecek masal etkinliğine dikkat çekti; masal dinlemenin çocukların duygusal hafızasının gelişimi açısından önemini vurguladı.

- Karamanlı

Yuva Sorumlusu Osman Karamanlı da, bu tür etkinliklerin çocukların ruhsal gelişimi ve sosyalleşmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti; ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

- Kavuklu

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da, kendisinin aynı zamanda Bellapais Inner Wheel Kulubü üyesi olduğunu hatırlatarak, “Çocuklar mutlu, bizler umutlu.” dedi.

- Tokay

Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Mine Tokay da, Dernek olarak çocuklara ve yaşlılara destek olmak için çeşitli etkinlikler yürüttüklerine işaret ederek, toplumun temel direği, geleceği olan çocukların mutluluğunun kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Tokay, “Çocukların gözlerindeki ışık bizi çok mutlu etti.” diyerek, bu türde çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

- Okur

“23 Nisan Masal Kervanı” etkinliğine konuk olarak katılan oyuncu Yurdaer Okur da söz alarak, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti. Okur, “Unuttuğumuz bazı değerleri bize hatırlatan faaliyetler bunlar.” dedi. Sevgi Evleri’nde dezavantajlı çocuklara önemli hizmetler verildiğini, kucak açıldığını belirten Okur, bugün yapacakları etkinlikte de paylaşımın değerini anlatmaya çalışacaklarını kaydetti.