Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, adada güven yaratılacaksa, öncelikle gençlerin birbirine güvenini sağlamak gerektiğini vurguladı.

Erhürman, “Festival iptal ettirmeyi, çocukların futbol oynamasını engelleme yönünde girişim yapmayı, benim baktığım yerden asla öyle olmasa da, diplomasiye nereden baktığınıza bağlı olarak ‘diplomatik zafer’ adıyla anabilirsiniz. Ama insani açıdan baktığınızda, bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açıktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP), FC Barcelona Academy’nin KKTC’de düzenleyeceği hazırlık kampını engellemek için müdahalede bulunması hakkında açıklama yaptı.

“Barcelona konusu” üzerinde pek çok açıklama, girişim olduğunu, sosyal medya paylaşımlarını da gördüğünü ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Bir insan olarak görüşüm çok açık. Ben, herhangi bir Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum gencin, Kıbrıs sorunu dolayısıyla dünyanın başka ülkelerindeki gençlerin sahip olduğu olanaklardan mahrum kalmasını istemem. Bir Kıbrıslı Rum gencin böyle bir sebeple yaşayacağı üzüntü benim sevincim olamaz. Bir Kıbrıslı Türk gencin bu sebeple yaşayacağı üzüntünün herhangi bir Kıbrıslı Rum’un sevincine dönüşmesini de bir insan olarak kabullenemem.”

Hukukçu olarak görüşünü de paylaşan Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları belirtti:

“Bir hukukçu olarak da görüşüm, ülkemizde yapılacak herhangi bir organizasyonda başka ülkelerden gençlerin, sanatçıların, kulüplerin yer almasının bu ülkelerin KKTC’yi tanıdığı anlamına gelmeyeceğidir. Türkiye’de yapılacak herhangi bir organizasyonda Kıbrıslı Rum gençlerin yer almasının Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıdığı anlamına gelmeyeceği gibi."

Erhürman, bu tip organizasyonları siyasi bağlam içerisinde ele almayı doğru bulmadığını, illa siyasi bir bağlam aranacaksa, 2004’ten sonra BM’den, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin yetkili kurumlarından yapılan, Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonun kalkması gerektiği yönündeki açıklamaları hatırlatmanın yeterli olacağını düşdüğünü belirtti.

-“Tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet”

Bu adada güven yaratılacaksa, öncelikle gençlerin birbirine güvenini sağlamak gerektiğini vurgulayan Erhürman, şunları kaydetti:

“Daha masaya oturduğumuz ilk gün, gençleri, hatta çocukları ortak spor organizasyonlarında bir araya getirelim dememin sebebi de budur. Festival iptal ettirmeyi, çocukların futbol oynamasını engelleme yönünde girişim yapmayı, benim baktığım yerden asla öyle olmasa da, diplomasiye nereden baktığınıza bağlı olarak ‘diplomatik zafer’ adıyla anabilirsiniz. Ama insani açıdan baktığınızda, bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açıktır.”