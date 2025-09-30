Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu’nun (TEMFED) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği ikinci başkanlar kurulunun açılış toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen katılımcıları ülkede görmekteden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur önderliğinde emlak işiyle uğraşanların geçmişte henüz emlak piyasası gelişmemiş ve yasalar hazırlanmamışken devletine inandığını, yatırımlarını yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik önemli hizmetler verildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığıyla Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven ortamının sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, istikrardan dolayı kurumsallaşan devlette önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Ülkeye gelen yatırımcılar arasında en değerli yatırımcıların Türkiye’den gelenler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’a gelmeniz, sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerde bulunmanız çok önemli. Türkiye’de bulunduğunuz bölgenizde KKTC’yi tanıtmanız ilişkilere katkı sağlayacak. Yatırımlarınız hayırlara vesile olsun” dedi.