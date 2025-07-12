Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, PKK'nın silah bırakmasına yönelik bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Anavatan Türkiye’nin 'terörsüz bir gelecek' hedefinde tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün kamuoyuyla paylaştığı bu önemli gelişme, sadece Türkiye için değil, Türk dünyası ve bölge adına umut ve güven kaynağıdır.

Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman teröre karşı durduk, barış ve istikrarın yanında olduk. Bugün gelinen noktada; Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı iradesi, güvenlik güçlerinin özverili mücadelesi ve aziz milletimizin topyekûn desteğiyle ulaşılan bu başarıyı en içten duygularımla tebrik ediyorum.

'Terörsüz Türkiye' gerçeği, Doğu Akdeniz’den Orta Doğu’ya kadar uzanan bölgede huzurun tesisine katkı sağlayacak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de güvenliğini, istikrarını ve diplomatik gücünü daha da pekiştirecektir.

Bu süreçte emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm devlet yetkililerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, emniyet güçlerine ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum"