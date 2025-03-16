İstanbul'da Türk Edebiyatı Vakfınca, "Türk Devletleri Teşkilatı Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gelecek Vizyonu" Konferansı düzenlendi.

Üst düzey yetkililerle çok sayıda davetlinin yer aldığı vakıftaki konferansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmacı olarak katıldı.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı'nın açılış konuşmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan, KKTC'nin dış işlerindeki gelişmelerle ilgili video, izleyenler tarafından alkışlandı.

Konferansta şiirlerini seslendiren şairler Oktay Öksüzoğlu ve Feyzan Korur'a, Türk Edebiyatı Vakfının kurucusu gazeteci, edebiyat tarihçisi ve yazar Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan madalyalar takdim edildi.

- "KKTC'nin ileride Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı olacağından hiç şüphem yoktur"

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, tarih boyunca hiçbir devletin ve ırkın, Kıbrıs'ta Osmanlı Devleti kadar uzun süre varlık göstermediğine dikkati çekerek, Kıbrıslılar için Osmanlı bayrağının indirilip İngiltere bayrağının göndere çekilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.

Tatar, "1571'den 1923 Lozan Antlaşması'na kadar, 350 yıla yakın, çok uzun bir süre, Osmanlı Devletinin bir parçası olan Kıbrıs'ımızla, tarihimiz, kültürümüz, geçmişimiz, vakıflarımız, ruhumuz, maneviyatımız, kimliğimiz, değerlerimiz vardır. Her şeyimiz vardır." ifadelerini kullandı.

İletişim ve ulaşımın zor olduğu dönemlerde bile Kıbrıslıların, ana vatanına, milli birliğe ve beraberliğe inancını yitirmediğine dikkati çeken Tatar, "Bunlar, işte bizlerin geçmişidir. Bizlerin yüreğidir. Bizlerin Türk oğlu Türk olduğumuzun, milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğumuzun yegane ifadesidir. İşte biz böyle bugünlere kadar gelebildik." dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

"Bütün bu mücadelemiz, direnişimiz, başarımız bir bakıma kültürümüzdür, maneviyatımızdır, değerlerimizdir, inancımızdır ve millete olan bağlılığımızdır çünkü millete bütün bu değerlerle bağlılığınız olmazsa kopar giderseniz, başkaları tarafından asimile edilirsiniz. Onların boyunduruğu, esareti altında yok olur giderseniz. İşte Kıbrıs Türkü bunlara direnebilmiştir çünkü kökü ve mayası sağlamdır, sağlam olmaya da devam ediyor. "

Kıbrıs'ın yıllar içindeki gelişimine işaret eden Tatar, "KKTC'nin ileride Doğu Akdeniz'in parlayan yıldızı olacağından hiç şüphem yoktur." dedi.

Tüm bu gelişimlerin daha da ileriye taşınması için geçmişle övünmek, Türk milletiyle her türlü iletişim kanalının geliştirilmesi ve daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, "Kıbrıs'ımızı çok daha güzel günlere taşıyabileceğimizden hiçbir şüphem yok çünkü sizler varsınız." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Tatar'a Türk cumhuriyetleri ve Türk dünyasına hizmetleri ve katkılarından dolayı "Yaşayan Dede Korkut Ödülü" takdim edildi.

Konferans, aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.