Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de düzenlenen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantısının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden katılımcıları KKTC’de görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki münasebetlerin, ticaretin ve gönül birliğinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1960 Kuruluş ve İttifak Antlaşmaları'ndan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini belirten Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmasının ardından kendi devletini kurduğunu dile getirdi.

KKTC’nin kara parçası yanında Mavi Vatan ve Gök Vatan’da da haklarının bulunduğuna işaret eden Tatar, Doğu Akdeniz’deki bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde etkinliğini artırdığını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kendi milli değerleri, maneviyatı, tarihi ve kültürüyle var olduğunu kaydetti.

İletişim çağında iki ülkede yaşayan gençlerin iletişim kurması ve kaynaşmasının kolaylaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bunun aradaki gönül bağları ve münasebetlerin artmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için KKTC’nin varlığının son derece önemli olduğunu belirten Tatar, iş birliği içinde devletin kurum ve kuruluşlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

KKTC’de turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve diğer sektörlerde ekonomik varlıklarının güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tatar, Türkiye’deki iş insanlarının yapacağı yatırım ve desteklerin önemli olduğunu kaydetti. Tatar, KKTC’de başarılı iş insanlarının bulunduğunu anlattı.

Birlikte güzel işlere imza atılmasını temenni eden Tatar, “Ticarette iş birliği yapılması önemli ancak bizi bir araya getiren gönül birliğimiz, gönül bağlarımız, muhabbetimizdir, sevgimizdir yüreğimiz ve kaderimizdir.” dedi.