Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Vakıflar ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında oynanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki takım oyuncularına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Cumhurbaşkanı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler eşlik etti.