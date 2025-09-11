Kıbrıs Genç TV’de yayımlanan Didem Gürses ile Alternatif Gündem Programına konuk olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC tutuklanan beş Kıbrıslı Rum’un dava süreci ile ilgili açıklama yaptı.



TATAR: RUM TARAFI İÇ HUKUKU İSTİSMAR ETTİ

Güney kıbrıs’ta tutuklu bulunan simonaykut ile ilgili sorunu her platformda gündeme geridiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, simonaykut davasının Avrupa insan hakları mahkemesine taşınmasını istedi. Tatar, Bu konuda hukukçularla ilgili davayı takip ettiklerini de söyledi.



GÜNEY KIBRIS AB PASAPORTU VERMİYOR

Güney Kıbrıs’ta Schengen konusunda bir hazırlık öngörüldüğüne dair soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



TATAR: EGEMNLİĞİM KABUL EDİLMEDEN MASAYA OTURMAM

27 Eylül’de New York’ta gerçekleşecek gayrı resmi görüşme hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelere gittiğinde KKTC ve Kıbrıs Türk halkını temsil ettiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI TATAR: FEDERASYON İÇERİSİNDE TEK EGEMENLİK VAR

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs Türk Halkının hakkını söke söke alacağız sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, “federasyonda tek egemenlik var” dedi.