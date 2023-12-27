Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars’a geldi.

Kars’a gelişi sonrası basına açıklama yapan Tatar, Kars’a, KKTC halkının sevgi saygı ve selamını iletti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır adada verdiği mücadeleler ve iki devletli yeni çözüm siyasetini anlatan Tatar, yeni siyaseti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam desteğiyle sürdürdüklerini söyledi.

Tatar, bağımsız KKTC olarak bu mesajı dünyaya Türkiye ile birlikte verdiklerini ifade ederek, bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti temaslarının önemli olduğunu, çünkü Türk halkının desteğine her alanda önem verdiğini söyledi.

Türkiye’den, KKTC’nin her türlü gelişimine katkı koyanlara teşekkür eden Tatar, ziyaretinde kendisine eşlik eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da Ardahan’dan KKTC’ye taşındığını, bu sebeple anlamlı olduğunu belirtti.

“Biz et ve tırnak gibiyiz” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının onurlu hür bağımsız güven içinde yaşamaya Türkiye’nin desteğiyle yaşamaya devletine sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Kars’a gelirken Sarıkamış Anıtı’nı da ziyaret ettiğini ifade eden Tatar, Rus işgaline karşı direniş gösterirken yaşamını yitiren şehitlerin Türk tarihinde önemli bir kayıp olduğunu söyledi.

Şehitler diyarı KKTC’den gelip şehitleri anmanın önemli olduğunu ifade eden Tatar, yeni yüzyılında daha güçlü Anavatan’la daha güçlü bir KKTC olacağına vurgu yaptı.

KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yerlerini aldıklarını belirten Tatar, Türk devletleri ile iş birliğini artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Azerbaycan Özbekistan Kırgızistan ziyaretlerini anımsatan Tatar, amaçlarının, KKTC’yi tanıtmak ve kardeş Türk devletlerinin desteğini almak olduğunu söyledi.

Ziyaretlerinde konferanslar yanında öğrenciler gaziler iş insanları eğitim turizm sivil toplum örgütleri ve basın ile buluşmalara önem verdiğini belirten Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarını geliştirmek için buralarda olduklarını vurguladı.

Tatar, tüm şehitleri andı, gazilere sağlık diledi.