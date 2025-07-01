Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yapımında emeği geçen teknik ekibe yönelik teşekkür belgesi ve plaket töreninde yaptığı konuşmada, yerel firmalardan da yararlanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kalıcı bir eser kazandırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar törende yaptığı konuşmada, binanın yapımını gerçekleştiren Siyah Kalem isimli firmanın direktörü Cengiz Özdemir’e, ekonomideki riskleri göze alarak ihaleyi almasının ardından Kıbrıs’taki çözüm ortaklarına güvenip, işi tamamladığı için teşekkür etti.

Siyah Kalem firmasının müteahhitlik ve teknik işleri, yerel firmalarla birlikte yapmasının önemine dikkat çeken Tatar, 4 buçuk yıl önce Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Yerleşkesi Projesi’nin gündeme gelmesinin ardından önce arazinin bulunduğunu ve mimarinin projelendirildiğini belirtti.

İhale sürecinin ardından inşaatın başladığını dile getiren Tatar, ancak projenin yapılmaması için muhalif grupların girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Devletin bağımsızlığını ve halkın özgürlüğünü simgeleyen projenin kararlılıkla yürütülerek tamamlandığını anlatan Tatar, Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nin doğusuna da Yüksek Mahkeme Binası’nın yapımının sürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi’nin karşısına ise 400 dönüm içerisinde; cami, kütüphane, amfi tiyatro, spor alanları, kafeler, dinlenme, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığı doğa parkının da yapımının sürdüğünü anlatan Tatar, bölgenin canlandığını, mal ve mülk değerlerinin arttığını kaydetti.

- “Hep birlikte dev bir projeye imza attık”

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremden dolayı çalışmaların yaklaşık bir yıl aksadığını çalışmalarda bin 453 kişinin çalıştığını ve projenin tamamlandığını aktaran Tatar, şunları belirtti:

“Hep birlikte dev bir projeye imza attık. Projede hepinizin imzası ve katkısı var. Projede, Kıbrıs’taki müteahhitlerden ve ilgili teknik şirketlerden yardım alındı. Bu eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nindir. Torunlarımızın yöneticilik yapacağı kalıcı bir eser olarak sürdürülmesi temennimizdir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, projenin gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve talimatı veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

- Güler

Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de yaptığı konuşmada, 2020 yılında 15 Kasım Cumhuriyet Kutlamaları sırasında basın toplantısının yağmurdan dolayı etkilenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın talebi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kalıcı bir eser kazandırıldığını ifade etti.

- Özdemir

Projeyi üstlenen yüklenici firma olan Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Direktörü Cengiz Özdemir de, konuşmasında ihtiyaçların mümkün olduğunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden karşılandığını belirterek, yerel firmalarla çalışmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.