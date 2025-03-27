Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Tatlısu Ot Kültür Festivali, bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı günü yapılacak. Festivalin teması bu yıl da “Yeniden Doğaya Dönüş”…

Tatlısu Belediyesi’nin, Final Organizasyonun katkıları ile düzenleyeceği festivalde, Kıbrıs Türk kültürüne özgü yiyecekler, el sanatları, canlı imalatlar, eğlenceli gösteriler ve konserler yer alacak. Festival saat 10.00'da başlayacak.

-Orçan: “Yenilebilir ot çeşitlerinin tanıtılması ve sofralara taşınması festivalin temel amaçlarından biri”

Belediye'den verilen bilgiye göre, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, bugün Belediye binasında düzenlenen basın toplantısında festival hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs’ın en önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Ot Festivali’nin bu yıl da zengin içeriğiyle dikkat çektiğini kaydeden Orçan, festivalin, sadece eğlence etkinliği olmadığını, aynı zamanda doğaya dönüş ve sağlıklı beslenme bilincinin artırılması açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yenilebilir ot çeşitlerinin tanıtılmasının ve sofralara taşınmasının festivalin temel amaçlarından biri olduğunu söyleyen Orçan, yanlış beslenme ve stresin, kanser gibi ciddi sağlık sorunlarını artırdığını belirtti.

Ot Festivali’nin, insanları doğayla daha fazla buluşturarak, sağlıklı bir yaşam biçimine teşvik etmeyi hedeflediğini ifade eden Orçan, festivalin ana temasının bu yıl da “Yeniden Doğaya Dönüş” olarak belirlendiğini dile getirdi.

Festivale olan yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade eden Orçan, bu yıl 140 stant kurulacağını, daha fazla talep olmasına rağmen alanın kapasitesi nedeniyle ek stant açamadıklarını söyledi.

Stantlarda doğal ürünler, geleneksel yiyecekler, el yapımı sanat eserleri ve unutulmaya yüz tutmuş Kıbrıs kültürüne ait unsurların yer alacağını belirten Orçan, festivalde, Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Seyyal Taner, O Ses Türkiye ile tanınan Murat Ongun Eres, Balkan müziğinin ödüllü sanatçısı Cüneyt Şentürk, ülkenin sevilen sanatçılarından Arda Gündüz, Kadir Carlos, Gurup Gam ve Keman virtüözü Nina Koçubey’in sahne alacağını kaydetti.

Orçan, bu yıl stant bölgelerinin yağmura karşı koruma altına alındığı bilgisini de verdi.

-Tozakı

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı da, Ot Kültür Festivali’nde canlı heykeller, uzun adamlar, ücretsiz karikatür çizimi, illüzyon gösterisi ve keman dinletisi olacağını belirtti.

Temel hedeflerinin, insanların diğer festivallerde görmediği, yaşamadığı güzellikleri festivale taşımak olduğunu vurgulayan Tozakı, festivalin, çok düşük bir bütçe ile en iyi şekilde hazırlandığını ifade etti.

Tozakı konuşmasının sonunda, herkesi festivale davet etti.