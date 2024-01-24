İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı. Teklife AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verirken, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüda-Par, TİP, Demokrat Parti ve DSP milletvekilleri hayır oyu kullandı.

TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesinin ardından İsveç Başbakanlığı'ndan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Bugün NATO'nun tam üyesi olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in üyeliği lehine oy kullanması pozitif" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake, "Türkiye Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesini takdir ediyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı ittifakı güçlendirmek için kritik bir adım. Türkiye'nin NATO ittifakına bağlılığı bizim sarsılmaz ortaklığımızı gösteriyor. Türkiye halkı ve hükümetine teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açarak önemli bir adım attı. İsveç, NATO'yu daha güçlü yapacak. İsveçli dostlarımızı ittifaka kabul edebilmek için kalan adımı atma sırası şimdi Macaristan'da" ifadelerine yer verildi.

İsveç, Ukrayna - Rusya savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı almıştı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza, iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi.

Geçen yıl mayıs ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince, Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi.

İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kuran-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'in NATO Katılım Protokollerinin Meclis'e sevk edilmesi kararı alındı.

23 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi Meclis'e gönderdi.

Meclis'te bugün yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay çıktı.