TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gece Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili, "Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, buradaki konuşmasında, "Dün gece Denizli Acıpayam ilçemizde bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak arama kurtarma ekiplerimizce kurtarılan değerli kardeşimize de şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli soruşturma, idari soruşturma devam ediyor. Bir daha böyle elim kazalar yaşamamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.