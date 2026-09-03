Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık ile imzalanan Eurofighter Typhoon uçağı tedariki kapsamında ağustos ayında pilotların eğitimlerine başlandığı belirtilerek, "Terminoloji eğitimlerini tamamlayan pilotlarımızın uçuş eğitimlerine 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Pilotlarımız, 8 ay sürecek uçuş eğitiminin ardından 3 aylık Öğretmen Pilot Eğitimi de alacaktır. Bahse konu eğitimlere pilotlarımız dönemler halinde gönderilmeye devam edecektir." bilgisi verildi.

Somali'de kaçırılan gemiye ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti kara sularında gerçekleşen deniz haydutluğu olayına ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız ile eş güdüm içerisinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmıştır. Somali makamlarınca gerçekleştirilen operasyon neticesinde deniz haydutlarının gemiyi terk etmesi sağlanmış ve söz konusu gemi kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından Mekke Savunma İttifakı'nın kapsamı ve yapısına ilişkin sorular üzerine verilen yanıtta şunlar kaydedildi:

"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Savunma ve Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmiştir. Toplantıda, ittifak kapsamındaki işbirliğinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla atılacak adımlar ele alınmış, ittifakın Sekretaryası'nı yürütmek üzere Suudi Arabistan'da bir Genel Sekreter başkanlığında Sekretarya kurulması kararlaştırılmıştır. Üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülecek Genel Sekreterlik görevini ilk olarak, üç yıl süreyle Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden bir Genel Sekreter üstlenecektir. Askeri alanda müşterek planlama, eğitim ve tatbikat faaliyetleri ile birlikte çalışabilirliğin artırılması; savunma sanayi alanında ise ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mekanizmaların ittifakın savunma kapasitesi ve caydırıcılığını güçlendirmenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir."

Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih süreci tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmının Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin resmi açıklamalarımız dışında yer alan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.