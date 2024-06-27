Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve heyetleri, yarın sabah KKTC’ye geliyor.

-Bolat'tan günübirlik ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, günübirlik ziyaretinde çeşitli görüşme ve ziyaretlerde bulunacak.

Bolat ve beraberindeki heyet, Gazimağusa Limanı’nda mobil x-ray cihazının açılış töreni katılacak, Gazimağusa, Girne Limanı ve Gümrükleri ile Kapalı Maraş’a, Girne İlim Üniversitesi’ne ziyaret gerçekleştirecek.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ile görüşecek olan Bolat, Ekonomik Örgütler Platformu’yla toplantıya katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret edecek olan Bolat, temaslarının ardından akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.

-Işıkhan iki gün temaslarını sürdürecek

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve heyeti ise, iki gün sürecek ziyareti çerçevesinde çeşitli görüşme ve ziyaretlerde bulunacak.

Işıkhan, yarın Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na ziyarette bulunacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıtı’nı ziyaret edecek olan Işıkhan, ÇASGEM Eğitimi ve Sertifika Töreni’ne ardından Heyetlerarası toplantıya katılacak.

Işıkhan ve heyeti, cumartesi günü KKTC heyeti ile birlikte Kapalı Maraş’ı ziyaret edecek.