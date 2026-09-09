Antalya, Mersin ve Adana'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda pazartesi akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesindeki alana sıçradı.

Ekipler geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı.

Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Antalya'da 7 Eylül akşam saatlerinde başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılmıştı. İki ilçede 2 bini aşkın eve elektrik verilemiyor.

Orman yangını nedeniyle Antalya- Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı.

-Mersin’de yangına müdahale sürüyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, dün ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tekeli Mahallesi’nde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca karadan devam etti. Günün aydınlanmasının ardından alevlere havadan da müdahale başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dün Bozyazı ilçesinin Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel yönlendirilmiş, çalışmalara destek için 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler de sevk edilmişti.

-Adana’daki orman yangını çevre bölgelere sıçradı: Bazı evler boşaltıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.

Yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı.

Yangın nedeniyle ilçelerdeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.