Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni (KTEB) ziyaret etti. Çeler, İlaç Eczacılık Dairesi’yle ilgili hükümet ve ilgili Bakanlığın “yandaş düzenlemesi” yapmaya çalıştığını öne sürerek buna izin vermemek için Meclis’teki tüm vekilleri göreve çağırdı.

TDP’den verilen bilgiye göre ziyarette Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı ve Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Evrim Hınçal eşlik ederken, KTEB’de ise Başkan Umut Öksüz ile bazı yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

-Çeler: “Biz sadece bir ay içinde dijital sisteme geçerek eczacılara ödemeleri yapmıştık”

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz’ün görüşlerini aktarmasının ardından TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, iyi niyetle istenildikten sonra sistemin iyi bir şekilde kurulabileceğini, bunu kendi Bakanlığı döneminde yaptıklarını söyleyerek bir anısını paylaştı. Çeler, şöyle konuştu:

“Bakanlığa geldiğim ilk günlerde ziyaretime ilk gelen eczacılardı. Sigortaların eczacılara ödenmesi gereken ilaç paralarında çok büyük bir gerilik vardı ve eczacılar batma noktasına geldiklerini söylemişlerdi. Henüz konuya da hâkim değildim ama yapılabilecek her şeyi hızlıca yaparak, sigortalarla iletişime geçtim. Reçeteleri kontrol eden personelde eksiklik vardı, elden kontrol ediliyordu, dijital sisteme geçilmemişti. Uzunca çalıştık ve bir sistem hazırladık. Elbette o sistem daha da geliştirilebilirdi ancak Bakanlıkta kaldığımız süre yetmedi ancak eczacılara ödenmesi gereken paranın otomatik olarak belirlenip ödenmesini sağladık. Yani istedikten sonra sistemler oluşturulur ve çalıştırılabilir.”

-“Toplumun yaşanan sorunları magazin haberi izler gibi izlenmesi sağlandı”

Toplumun değişik bir noktaya sürüklendiğini, insanların yaşanan sorunları bir magazin haberi izler gibi izlediğini, siyasetin de buna çanak tuttuğunu belirten Çeler, bunun toplum mühendisliğinin bir başka yöntemi olduğunu kaydetti.

Çeler, insanlarda büyük bir umutsuzluk yaratıldığını, bunun sadece meslek gruplarına karşı değil siyasette de “Hepsi aynıdır” şeklinde devam ettirildiğini kaydederek “Toplumun gerçek iradesinin hem gündelik hayatta hem de sandıkta yansıması gerekiyor. Birinin diğerinden farklı olduğunu görmesi gerekiyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

-“Meclisteki tüm vekilleri İlaç Eczacılık Dairesine sahip çıkmaya çağırıyoruz”

“Sağlık Bakanlığının yapmaya çalıştığı yasa değişikliğiyle, işin uzmanı bir eczacının atanması gereken İlaç Eczacılık Dairesinin başına bir yandaşlarını atamaya çalıştığını ve atanacak biri yok mazereti sunulduğunu” öne süren Çeler, “Halbuki ataması yapılabilecek liyakate sahip olan ve tüm yeterlilik kriterlerini karşılayan biri var” dedi.

Çeler, “Belli ki yine partizanlık yapmaya çalışıyorlar. Ülkede partizanlık ve yandaşlıktan dolayı yaşanan rezillikler ortaya çıkmışken, bugün vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırmak, daireyi daha donanımlı hale getirmek varken, hâlâ bunu bile kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar. TDP olarak bunun takipçisiyiz ve eczacıların yanındayız. Mecliste görüşülecek bu yasa değişikliğiyle ilgili de Meclisteki tüm vekilleri İlaç Eczacılık Dairesine sahip çıkmaya çağırıyoruz” diye konuştu.