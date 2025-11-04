Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, partisinin seçimlere kendi güçlü kadrosuyla ve toplumun sorunlarına çözüm üretecek uygulanabilir manifestoyla hazırlandığını söyledi.

Hedeflerinin, şeffaf, hesap verebilir, toplum yararına çalışan ve toplum sorunlarına çözüm üreten bir hükümet kurmak olduğunu kaydeden Özkunt, “TDP her zaman toplumunun yanında olacak” dedi.

TDP’den verilen bilgiye göre, Nevzat Özkunt Genç TV’de Bala Kabakçı’nın sunduğu “Gün Ortası” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) içinde huzursuzlukların sürdüğünü savunan Özkunt, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Hükümetin Anayasa ve hukuk tanımadığını, Başbakan Ünal Üstel’in seçimi erteledikçe oy kaybettiğini ileri süren Özkunt, toplumun bu yönetimden kurtulmak istediği görüşünü dile getirdi.

Özkunt, “Ülkedeki mevcut statüko tümden yıkılmalıdır. TDP bu yeni düzenin betonunu, demirini, harcını koyacak; özgür, adil, şeffaf, hukuka dayalı ve demokratik bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

-“TDP’nin varlık nedeni toplumcu siyasettir”

Partisinin temel misyonunun demokrasi, eşitlik, adalet ve çözüm olduğunu belirten Özkunt, “TDP’nin varoluş nedeni toplumcu bir siyaseti egemen kılmaktır. Bu ülkeye gerçek bir toplum lideri gerekiyordu; bu yüzden Tufan Erhürman ile birlikte yürüdük ve birlikte kazandık” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının 19 Ekim’de bir “irade devrimi” yaptığını savunan Özkunt, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın yönetimindeki süreci yakından takip edeceklerini, gerektiğinde destek vereceklerini, gerektiğinde de uyarılarını yapacaklarını ifade etti.

- “Çözüm, barış ve federasyon temel çizgimizdir”

Kıbrıs konusuna da değinen Özkunt, TDP’nin çözüm, barış ve federasyon çizgisinden asla sapmayacağını belirterek, “Erhürman’a desteğimizin tek nedeni değil ama temel nedeni budur. Kıbrıs Türk halkı yüzde 63’lük oy oranıyla çözüm masasında özne olmayı seçti” dedi.

Yeni dönemde Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in samimiyet testinden geçeceğini belirten Özkunt, “Gerçekten çözüm istiyor mu, bu adayı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istiyor mu, eşitlikçi bir çözümden yana mı, bunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Özkunt, konuşmasında fiber optik altyapı protokolünü de eleştirerek, bunun hem “hukuki hem de ahlaki açıdan sakıncalı” olduğunu iddia etti.