TDP Girne İlçesi 8.nci Olagan Kurultay’ı gerçekleştirildi, yeni Başkan Ayşe Öztabay



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne 8. Olağan Kurultay’ı yapıldı, Girne İlçe Başkanlığı’na Ayşe Öztabay getirildi

Atlı: TDP’de görev alan kimse mütevazi olmayacak, ülkeyi yönetme iddiasında olacak

Girne Dome Otel’de 15 Şubat tarihinde geniş katılımla gerçekleşen Kurultayda konuşan Genel Başkan Mine Atlı, bundan sonra TDP’de görev alan hiç kimsenin mütevazi olmayacağını ve herkesin ülkeyi yönetme iddiasıyla görev yapacağını söyledi.

“Hepimize düşen görev de bu iddiayı desteklemek olacak” diyen Atlı, toplumun buna ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Atlı, “Partinin bize ve emeğimize ihtiyacı var. Toplumun, atanmış bir hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın bu toplumun gerçek temsilcisi olmadığını duymaya ihtiyacı var. Bu bilinçle çalışacağız. Görev alan herkesi kutlarım” dedi.

Özkunt: Ülkemizin TDP'ye her zamankinde daha fazla ihtiyacı var

Mine Atlı’dan sonra sözü alan Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt ise TDP’nin Girne’de, kurultayda tek aday olan Ayşe Öztabay’a ve ekibiyle hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Özkunt, “Girne hem yerel hem de genel seçimlerde güzel sonuçlar alacaktır. Türlü yolsuzluk ve usulsüzlüklerin olduğu bu dönemde ülkemizin TDP'ye her zamankinde daha fazla ihtiyacı vardır” dedi.

Çeler: Artık TDP’nin gideceği tek yer yukarısıdır

Kurultayda konuşan bir diğer isim de 25 Şubat’ta yapılacak olan TDP Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlık için tek aday olan, Çalışma eski Bakanı ve TDP eski Milletvekillerinden Zeki Çeler oldu.

Çeler, siyaset hayatının Girne’de başladığını hatırlattı ve şunları söyledi; “Girne'de ilk bağımsız belediye başkanı adayı olduktan sonra TDP'ye üyeliğim de Girne’de başladı. Girne ilçe başkanlığıyla aktifliğim başladı. Seçimlerde kazandıktan sonra sosyal demokratlığın ne olduğunu öğrenmeye başladım. Şimdi ise çocukluk arkadaşım Ayşe Öztabay görüyorum ki Başkan oldu. Artık TDP’nin gideceği tek yer yukarısıdır” dedi.



Öztabay: TDP’nin, Girne’yle alakalı yapacak çok işi, kucaklayacak çok insanı var

Yapılan Kurultayda tek aday Ayşe Öztabay ise konuşmasına, “Memleketimizin Girne bağrına hoş geldiniz. Başını yastığa huzurlu bir vicdanla koymak isteyenler hoş geldiniz. İşini gücünü bırakıp memleketi için toplumsal sorunlarla uğraşanlar hoş geldiniz. Sadece kendine değil insanlığa yapılan her türlü haksızlığa tepki verenler hoş geldiniz” diyerek başladı.

Öztabay, “TDP’nin, Girne’yle alakalı yapacak çok işi, kucaklayacak çok insanı var. TDP, Girnelinin göz ağrısı, can yoldaşıdır. Partimizi ve köklerimizi her zaman sahiplenen çınar gibi Girneliler var. Ziya Rızkılar, Gözel Halimler, Esat Varoğluları… İşte biz bu toprakların bereketiyiz” dedi.



“Evlatlarımızın geleceğini sorgulamayacak mıyız?”

Öztabay konuşmasına şöyle devam etti;

“Bizler ‘Bu düzen böyle geldi böyle gider’ tembelliğinin arkasına sığınmayı reddeden, bu ülkeden bir şey olmaz, hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz diyenlere inat memleket gailesiyle yoluna devam eden, 48 yıldır çıplak ayaklarıyla dikenlere basa basa yürüyenleriz.

Çocukları okumaya gittiğinde ‘Acaba dönecekler mi?’ diye canı elinde bekleyen anneleriz!

Evlatlarımızın geleceğini sorgulamayacak mıyız? Günde en az bir ve daha fazla şiddete maruz kalan ve ataerkil kafayla öldürülen kadınların babasıyız!

Hani insan hakları hani cinsiyet eşitliği demeyecek miyiz?



“Biz uyuyamıyoruz! ve dahi uyandıracağız!”

Devletin makamlarını sahte diplomalarla suistimal edip öz varlıklarımızda cirit atanlara hiç mi bir şey söylemeyeceğiz?

Ülkenin her kurumunda yaşanan yolsuzluk haberlerinin ve Anayasa ihlallerinin soruşturulacağı yerde şaibeli kişilerin hala o mevkilerde emeklilik hakkı kazanmasını mı seyredeceğiz?

Mesela bu ülkede binlerce çocuk yıkık dökük binalarda olası bir depremde ne yapacağını bilmezken ‘bize ne’ mi diyeceğiz?

Biz uyuyamıyoruz! ve dahi uyandıracağız!

Eşitsizliğin, adaletsizliğin, sömürünün, özel sektör korkusunun olmayacağı yaşanabilir bir memleketin olması için işimizi gücümüzü bıraktık, buradayız!

Anayasasında sosyal hukuk devleti yazan gerçek bir düzen istiyoruz!



“Birbirimizden ümidimizi kesmemizi istiyorlar!”

Vazgeçmemizi, pes etmemizi, güçsüz olduğumuza inanmamızı çok istiyorlar fakat aynı zamanda bir anda örgütlenebileceğimizi, toplumu yanımıza alarak çoğalabileceğimizi de bilip korkuyorlar!

Birbirimizden ümidimizi kesmemizi istiyorlar!

Statükoyu farklı parti logolarıyla önümüze koyup, bazen milliyetçilikle bazen inançla, bazen cinsiyetle, bayrak ve kökenle bizi ayırmaya çalışıyorlar.

Eğitimsiz, sağlıksız, güvensiz bir ortamda bizler çalışalım onlar statükoyu beslesinler istiyorlar.

Oysa biz bu düzene baş kaldırırsak, daha fazla insanı yanımıza alırsak, hesap vermekten korktukları adalet düzenini yaratabiliriz.

Evet dostlar bu imkânsız bir hayal değil! Başaracağız.



“Çaresizliğe mahkûm yaşamayı reddediyoruz”

Sene olmuş 2024, bu ülkede yaşlılar hala akıbetini merak ediyor! Yaşlılar bakımsızlık evlerinde kaderine terk ediliyorlar.

Gördük yaşadık bunları! Bu kadar çaresizliğe mahkûm yaşamayı reddediyoruz.

Toplumcu Demokrasi Partisi bir avuç kendini bu memleketin sahibi sanan garabet düzencilerinin hakkından gelmek için her yerde olacaktır!

Canım memleketimizin kaderini evlerimizde ahla vahla izlemeyeceğimizi söylemek için buradayız! Seyirci olmadık olmayacağız! Bizler sessizce tepkisizce çaresiz bırakılmayı kabul etmeyenler olarak buradayız.

“Bu memleketi sizden de kurduğunuz düzenden de biz kurtaracağız!

Hani bir şey yapmalı diyoruz ya; uyanmalıyız!

Bıkmadan usanmadan direnerek uyanmalı ve uyandırmalıyız. Unutmamalıyız ki bizi yıldırmaya çalışacaklar! Güçsüzdürler, barajı geçmezler, kavgacıdırlar diyecekler! Bırakın bu işleri, bir şey olmaz diyecekler, hatta bize dönüp soracaklar: Memleketi siz mi kurtaracaksınız!

Evet, evet, evet! Bu memleketi sizden de kurduğunuz düzenden de biz kurtaracağız”

Girne İlçe Yönetimi ise şu isimlerden oluştu;

Ayşe Öztabay (Başkan)

Suat Bağseven

Sibel Karaca

Tevhide Şen

Halil Darandereli

Turgut Uluhan

Özkan Konca

Ayşe Sandallı

Serdar Akıncı

TDP Basın Bürosu