Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası’nın 102. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Törene, Türkiye İş Bankası, Lefkoşa Şube Müdürü Kemal Çakır ve banka çalışanları katıldı.

-Çakır

Törende kısa bir konuşma yapan Lefkoşa Şube Müdürü Kemal Çakır, Türkiye İş Bankası’nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye İş Bankası’nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin (TC) siyasi bağımsızlığını ekonomik bağımsızlıkla perçinlemek amacıyla kurulduğunu kaydeden Çakır bankanın, kuruluşunun ikinci yüzyılında da aynı temel değerlerle yoluna devam ettiğini vurguladı.

Çakır, bankanın kuruluşundan bu yana tasarrufların ekonomiye kazandırılmasından, girişimciliğin desteklenmesine, üretimin ve ticaretin finansmanından toplumsal gelişime katkı sunmaya kadar üstlendiği sorumluluklarla ekonomik hayatta öncü bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye İş Bankası’nın,1955 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik ve sosyal hayatının içinde yer aldığını da aktaran Çakır, KKTC’de geniş şube ağı, yaygın müşteri kitlesi ve güçlü hizmet kapasitesiyle sektörün en büyük bankası konumunda olduklarını vurguladı.

Çakır, geçen 71 yıl boyunca müşterilerin sadece finansal ihtiyaçlarına cevap vermediklerini aynı zamanda içinde bulundukları topluma da değer kattıklarını dile getirdi.

Bugün de aynı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çakır, “Teknolojiden sürdürülebilirliğe, finansal hizmetlerden toplumsal faydaya uzanan geniş yelpazedeki çalışmalarımızla geleceği hep birlikte inşa ediyoruz.” dedi.

Çakır, KKTC’de de ekonomik hayatın gelişimine katkı sağlama yanında eğitim, kültür, sanat, spor ve çevre gibi alanlarda toplumsal gelişimi desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bankalarının kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bankanın ilk Genel Müdürü Celal Bayar başta olmak üzere bankanın bu günlere gelmesinde emeği bulunanları saygı, minnet ve rahmetle andı.