Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), basına yansıyan “Yargıdaki rüşvet” iddialarının ciddi şekilde ele alınması ve kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine dikkat çekti.

TDP tarafından yapılan açıklamada, “Yargı-polis-mafya-siyaset” ilişkilerine dair çeteleşme, ses kayıtları ve eski bir Polis Genel Müdürü hakkında sahte mahkeme evrakı düzenlenmesine ilişkin iddiaların yetkili kurumlar tarafından araştırılması gerektiği belirtildi.

- “Ne yargı ne de polis bu iddialar yokmuş gibi davranabilir”

Açıklamada, “Bağımsız Kıbrıs Türk yargısının üzerinde dolaşan bu gölgeler, yurttaşların polis, yargı ve adalete olan güvenini zedelemektedir. Hangi kurum içinde olursa olsun, çürük elmaların temizlenmesi Kıbrıs Türk adaleti için elzemdir. Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili otoriteler, iddialarla ilgili hangi soruşturmaların başlatıldığını, hangi çalışmaların yapıldığını derhal açıklamalıdır. Ne yargı ne de polis bu iddialar yokmuş gibi davranabilir" ifadelerine yer verildi.