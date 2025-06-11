Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar, Azerbaycan’da düzenlenen Türk Ticaret Fuarı ve Türk Devletleri Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türk devletlerine ticaret ve iş birliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre Tekakpınar burada yaptığı konuşmada, Oda üyelerinin 22 alt sektörde üretim gerçekleştirdiğini ve coğrafi işaret tesciline sahip üç ürünün ihracatını yaptığını anlattı. Tekakpınar, bu sayıyı artırmak amacıyla yeni girişimlere başladıklarını kaydetti.

KTSO’nun üretime dayalı, ekonomik katma değer yaratmayı hedefleyen, genç ve vizyoner bir yapıya sahip olduğunu belirten Tekakpınar, “Türk devletleriyle daha güçlü bağlar kurmanın zamanı geldi.” dedi.

Türk Ticaret Fuarı’nın üçüncüsünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi önerisinde bulunan Tekakpınar, KKTC ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin, KKTC-Türkiye düzeyine çıkarılması için ortak çaba gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.