Tekirdağ'ın ilçesinde dün çıkan orman yangını Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Orman yangını nedeniyle bazı köyler tahliye edildi.

İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçti.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenen dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Vali Recep Soytürk, yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını söyledi.

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.