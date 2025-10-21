Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Hakan Üredi, Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık bir irade ortaya koyduğunu belirterek, “Halkımız kendi kimliği, onuru ve geleceği üzerinde söz sahibi olma kararlılığını bir kez daha güçlü şekilde göstermiştir” dedi.

Üredi yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının iradesinin, dış müdahalelerden bağımsız, demokratik bir toplumsal iradeyi temsil ettiğini ifade ederek, “Ankara’nın son dönemde sergilediği yönlendirici tutumun, bu iradeyle açık bir çelişki içinde olduğunu” savundu.

“Bu yaklaşım kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini güçlendirmek yerine, halkımızda güvensizlik ve kırgınlık yaratmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, kendi demokratik kurumlarına, seçim süreçlerine ve toplumsal iradesine dışarıdan yön verilmesini kabul etmemektedir” diyen Üredi, Kıbrıs Türk toplumunun eşitliğe, özgürlüğe ve kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının iradesine saygı duymanın, gerçek dostluğun temeli olduğunu ifade eden Üredi, “Halkımızın, kendi kimliğini, kültürünü ve siyasi iradesini koruma mücadelesi meşrudur. Her türlü dış müdahale, bu meşru mücadeleye zarar vermekte, toplumsal barışı ve demokratik işleyişi zedelemektedir” dedi.

-“Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağı bizim için çok değerlidir”

TEL-SEN’in, özgür, eşit ve onurlu bir Kıbrıs Türk toplumu idealinden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Üredi, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağı bizim için çok değerlidir. Bu bağı zedelemeye, koparmaya ya da karşı karşıya getirmeye çalışan hiçbir anlayışa izin vermeyeceğiz. Bizler, dayanışma içinde, karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiyle, hem kendi irademize sahip çıkacak hem de Türkiye halkıyla kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini, kendi iradesiyle ve kendi sesinden belirleyecektir.”