Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), gündemdeki protokol taslağının kabul edilemez olduğunu savunarak, sürecin şeffaf yürütülmediğini ve kamu çıkarlarının göz ardı edildiğini ileri sürdü.

- “Kamu kurumları devredilemez”

Tel-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Üredi tarafından yapılan açıklamada, toplumun ve halkın malı olan kurumların herhangi bir protokol aracılığıyla “kişi ya da sermaye gruplarına” devredilmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, “Bu konu tartışmaya kapalıdır. Kamu çıkarlarını savunmak için gerekli tüm hak ve hukuk yolları açıktır” ifadelerini kullandı.

Sendika, sürecin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü öne sürerek, protokol taslağının son halinin eksiksiz şekilde Tel-Sen ile paylaşılması ve kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu.

Stratejik önemdeki kamu kurumlarının zayıflatılmasını veya tekelleştirilmesini kabul etmediklerini belirten Tel-Sen, bunu "ihanet” olarak gördüklerini belirtti.

- “100 gündür uyarıyoruz”

Tel-Sen, 100 gündür protokolün yaratacağı olumsuzluklara dikkat çektiğini belirterek, “Bu süreç boyunca halkın menfaatlerini savunduk, şeffaf davrandık ve her aşamada kamuoyunu bilgilendirdik” dedi. Sendika, bu noktada haklılığının ortaya çıktığını da ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca, Tel-Sen’in bu süreçte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı birçok kez uyardığı, ancak görüşlerinin dikkate alınmadığı iddia edildi.

- Sendikadan görüşme çağrısı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görüşmeye davet eden Tel-Sen, “Sürecin daha fazla büyümeden çözülmesi için Tel-Sen ile ivedilikle masaya oturulmalıdır. O halde çağrımız nettir; gelin, Tel-Sen’e ve yüce emekçilerinin iradesine kulak verin” açıklamasını yaptı.