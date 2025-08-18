Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Türk Telekom personelinin kamuya ait alanlarda çalışmalar yürüttüğünü savunarak, “Bu konuda Bakanlık tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.” eleştirisinde bulundu.

Üredi yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom personeline verilen izinlerle ilgili Tel-Sen’e de bilgi verilmesi gerektiğini ileri sürerek, gösterilen yaklaşımı kabul edemeyeceklerini belirtti.

“Resmi hizmet araçları ve kamu personeliyle gezdirilen Türk Telekom mühendisleri, stratejik öneme sahip noktalardan veri toplayarak raporlar hazırlıyor.” diyen Üredi, Tel-Sen’in bu konuda yaptığı bilgi ve randevu taleplerine de herhangi bir yanıt verilmediğini öne sürdü.

Üredi, şu soruları yöneltti:

“Bu çalışmalar bir hibe kapsamında mı yürütülmektedir? Hibe ise, neden kar amaçlı bir tavır sergilenmektedir? Eğer sermayenin karını katlamak için yapılıyorsa, neden ihale yoktur, şartname yoktur? Kamuya resmi bir açıklama olmaksızın dairenin dört bir yanında bu çalışmalar nasıl yürütülmektedir? Yazılı herhangi bir izin gösterilmeden, Türk Telekom personeli nasıl olur da her yere girip çıkabilmektedir?”

Üredi, bu süreç hakkında bir açıklama yapılmasını isteyerek, aksi halde Tel-Sen olarak gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ve buna göre karar alacaklarını kaydetti.