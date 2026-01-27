Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması kapsamında, yarışmaya katılacak okulların müzik öğretmenleriyle Milli Eğitim Bakanlığı’nda toplantı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan acıkamaya göre, toplantıya, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ile yarışmaya katılacak okulların müzik öğretmenleri katıldı.

Katılımcı okulların müzik öğretmenleriyle yapılan toplantıda, jüri süreci başta olmak üzere yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve fikir alışverişi yapıldı.

-İnanıroğlu

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone Liselerarası Freezone Müzik Yarışması’nın eğitim takviminin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

İnanıroğlu, 12’nci kez düzenlenecek yarışmanın yıllar içinde gelenekselleştiğini ve öğrencilerin heyecanla beklediği bir etkinlik olduğunu ifade ederek, yarışmanın öğrencilerin özgüven kazanmasına, kendilerini ifade etmelerine ve sosyal yönden gelişmelerine katkı sağladığını söyledi.

Yarışmanın finalinin 9 Nisan tarihinde yapılacağını hatırlatan İnanıroğlu, hazırlık sürecinde gerçekleştirilen toplantıların organizasyonun niteliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da konuşmasında, yarışmanın yalnızca bir rekabet ortamı olmadığını belirterek, öğrencilerin sanata yönelmesi, ekip ruhu kazanması ve sahne deneyimi elde etmesi açısından önemli kazanımlar sunduğunu kaydetti.

Hocanın, yarışmaya bu yıl 27 okulun katıldığını ifade ederek, organizasyonun yıllardır istikrarlı şekilde sürdürülmesinin öğrenciler ve öğretmenler açısından güven veren bir gelenek oluşturduğuna dikkat çekti.

-Atai

Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ise, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 12 yıldır düzenlenen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın hazırlıklarının büyük bir heyecanla sürdüğünü söyledi.

Atai, gençlerin yeteneklerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar yaratmayı önemsediklerini belirterek, bu yıl yarışmanın 27 okulun katılımıyla gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

-Yarışmaya 27 okul katılıyor

Finali 9 Nisan tarihinde yapılacak yarışmaya, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Dr. Suat Günsel Kyrenia College, English School of Kyrenia, Esin-Leman Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Girne Doğa Koleji, Girne Turizm Meslek Lisesi, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Levent College, Namık Kemal Lisesi, Necat British College Kyrenia, Necat British College Lefkoşa, Polatpaşa Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Türk Maarif Koleji, Yakın Doğu Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji olmak üzere 27 okul katılıyor.