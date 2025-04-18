Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Telsim FreeZone 11. Liselerarası Müzik Yarışması muhteşem bir finalle sona erdi.

En büyük ödül olan stüdyo kaydı ve klip ödülünü “En İyi Orkestra” seçilen Levent College kazandı.

Kazananın açıklanmasının ardından Levent College grubu büyük bir sevinç yaşadı.

Finalde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve KKTC Telsm Genel Müdürü Sefer Tüz hazır bulundu.

Yarışmada jüri değerlendirmesi, 5G teknolojisiyle online olarak gerçekleştirildi.

Kazananlar şöyle:

ANKETE KATILANLAR ARASINDAN YAPILAN ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ:

Demre Murat

EN SUPER COOL OKUL ÖDÜLÜ:

Türk Maarif Koleji

EN SUPER SEYİRCİ ÖDÜLÜ:

Filiz Margillili

JALE DERVİŞ ÖZEL ÖDÜLÜ

Duru Dülger - Necat British College Lefkoşa

(Ödülü Jale Derviş’in oğlu Arman Ratip takdim etti.)

EN İYİ KIZ SOLİST

1. Dila Alpal - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

2. Melin Emel - Türk Maarif Koleji Band 1

3. Leyla Turcan Mehmet - Necat British College Lefkoşa

EN İYİ ERKEK SOLİST

1. Arda Akbil - Yakın Doğu Koleji Grup Entonasyon

2. Kuzey Şenbülbül - Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Phantom

3. Serkan Ziyanoğlu - Polatpaşa Lisesi

EN İYİ BASS GİTAR PERFORMANSI

Yalçın Çelik - Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Grup Phantom

EN İYİ GİTAR PERFORMANSI

Sarp Türel - Türk Maarif Koleji Grup Band 1

Mehmet Dinçer - English School of Kyrenia

Burak Bektaş - Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Grup Cloverdose

EN İYİ YAYLI ENSTRÜMAN PERFORMANSI

Aylin Akyüz - Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Arda Safaoğlu - Levent College

EN İYİ NEFESLİ ENSTRÜMAN PERFORMANSI

Çetin Karaca - Levent College

EN İYİ VURMALI ENSTRÜMAN PERFORMANSI

Doğaç Demirel - Atatürk Meslek Lisesi Grup 1

EN İYİ TUŞLU ENSTRÜMAN PERFORMANSI

Hasan Öztürk Kaskan - Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Phantom

EN İYİ SAHNE PERFORMANSI

Namık Kemal Lisesi

EN İYİ ORKESTRA

1. Levent College

2. Türk Maarif Koleji Band 1 & Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

3. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Grup Phantom & Necat British College Lefkoşa