Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geri çekilmesine karar verilen “ Numil” ürünleriyle ilgili denetim ve kontrollerin başlatıldığını, bir çok ürünün toplatıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Numil ürünleri ile ilgili olarak, bebek mamalarına yönelik güncellenen kılavuz doğrultusunda, geri çekilmesine karar verilen ürünlere ilişkin bilginin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından, Dairemiz tarafından ana tedarikçi firma ile iş birliği içerisinde gerekli denetim ve kontroller başlatılmıştır.” Denildi.

Açıklamada, ilk aşamada yapılan incelemelerde, bildirilen lot numaralarına ait ürünlerin tespit edildiği birçok perakende satış noktasından toplatıldığı, toplatma işlemlerin devam etmekte olduğu belirtilerek lot numaraları paylaşılan ürünlerin, kullanılmaması istendi.

“Dairemiz, ana tedarikçi firma ile iş birliği içinde süreci yakından takip etmekte olup, güncel bilgileri kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaya devam edecektir.” denilen açıklamada, kullanılmaması istenen ürünlerin lot numaraları şöyle:



Aptamil Pronutra 1 – 350 gr

Parti No: 111511196

STT: 09.11.2026

Aptamil Pronutra 1 – 350 gr

Parti No: 111501521

STT: 08.10.2026