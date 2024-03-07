Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve sendika temsilcileri, İhtiyat Sandığında temsiliyet ve iştirakçilerin yatırımlarıyla ilgili talepler hakkında başlatılan imza kampanyasında toplanan imzaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti ve basın açıklaması yaptı.

On binlerce kamu çalışanının İhtiyat Sandığı yönetim kurulunda temsil edilmediğini dile getiren Bengihan, İhtiyat Sandığı’nda toplanan birikimlerin döviz karşısında eridiğini de kaydetti.

Bu sorunlara dikkat çekmek için imza kampanyası başlattıklarını ifade eden Bengihan, İhtiyat Sandığı iştirakçisi kamu ve özel sektör çalışanlarının bu kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Konuyu defalarca gündeme getirmelerine rağmen hiçbir adım atılmadığını dile getiren Bengihan, “Maalesef hükümet, demokratik katılımcılık noktasında başka bir örgütün orada bulunmasına sıcak bakmıyor” dedi.

Devletin İhtiyat Sandığı fonlarından 7 milyar TL’ye yakın borçlandığını, kurumun bu kadar büyük bir fona sahip olduğunu vurgulayan Bengihan öte yandan İhtiyat sandığı Yönetim Kurulunun atanmış isimlerden oluştuğunu, alanında uzman bir kadro bulunmadığını söyleyen Bengihan, banka yönetimlerinde olduğu gibi orada da finans ve ekonomi konularına hâkim isimler olmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

-Bine yakın imza

Kampanyaya bine yakın kişinin imza attığını dile getiren Bengihan talepleri şöyle sıraladı:

“İştirakçi yatırımlarının enflasyon karşısında erimemesi için faiz oranlarının enflasyon oranı gözetilerek artırılması.

Kamu sektöründe çalışan İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin Yönetim Kurulunda temsiliyetinin sağlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye gidilmesi.

İştirakçi yatırımı para birimi seçenekleri oluşturularak, Türk Lirası yanı sıra döviz seçeneğinin de eklenmesini, bu bağlamda da iştirakçilerin yatırımları için, yarısı Türk lirası yarısı döviz veya hepsi döviz olacak opsiyonların da oluşturulması.

34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nın 10 (3) maddesinde geçen ‘İhtiyat Sandığına en az 15 yıl yatırım yapmış bulunan iştirakçilere, talepleri halinde devir, bir defaya mahsus olmak üzere, birikimlerinin dörtte biri ödenir’ ibaresinin, ‘İhtiyat Sandığı’na en az 10 yıl yatırım yapmış bulunan iştirakçilere, talepleri halinde devir, iki defaya mahsus olmak üzere, birikimlerinin yarısı kadarı ödenir’ şeklinde yeniden düzenlenmesi.”

Konuşmasının sonunda yarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu anımsatan Bengihan bugünün, bu mücadele yolunca hayatını kaybeden emekçi kadınların saygıyla anılması gereken bir gün olduğuna işaret etti. Bengihan, bunun ne bir kutlama günü ne de hediye alma günü olduğunu vurguladı.

Bengihan daha sonra imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti.