Teniste Ekrem Yeşilada Cup zevkli ve çekişmeli final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile KKTF kortlarında tamamlandı. EKREM YEŞİLADA CUP da oynanan grup final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şu şekilde;
TEK KADINLAR GRUP 1 - FİNAL
Şengül Tilki - Kayra Yüceer 6/3 6/4
TEK KADINLAR GRUP 2 - FİNAL
Servet Tel – Beren Başaran 4/6 4/6
TEK KADINLAR GRUP 3 - FİNAL
Inna Viazova – Melin Akçın 6/0 6/0
TEK ERKEKLER GRUP 1 - FİNAL
Kaan Dönmez - Toprak Berkol 5/7 6/2 10/7
TEK ERKEKLER GRUP 2 - FİNAL
Recep Yalovalı - Devin Bedevi 6/2 7/6
TEK ERKEKLER GRUP 3 - FİNAL
Çağ Refikoğlu - Kuzey Pilli 6/0 6/1
TEK ERKEKLER GRUP 4 - FİNAL
Tan Ozkan - Osman Aren Başaran 6/1 6/2
EKREM YEŞİLADA CUP SIRALAMALARI
10+ KADINLAR SIRALAMASI
GRUP-1
1.Şengül Tilki
2.Kayra Yüceer
GRUP-2
1. Beren Başaran
2. Servet Tel
GRUP-3
1. Inna Viazova
2. Melin Akçın
GRUP-4
1. Sahra Sevgi Sofu
2. Era Meta
10+ ERKEKLER SIRALAMASI
GRUP-1
1. Kaan Dönmez
2. Toprak Berkol
GRUP-2
1. Recep Yalovalı
2. Devin Bedevi
GRUP-3
1. Çağ Refikoğlu
2. Kuzey Pilli
GRUP-4
1. Tan Ozkan
2. Osman Aren Başaran