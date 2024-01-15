Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda AEK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son anlarında yediği golle 3 puanı kaçıran Panathinaikos, bu sonuçla liderliği averajla PAOK'a kaptırdı. Yunan ekibi, Fatih Terim yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Başarılı antrenör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda AEK ile karşılaştı. OPAP Arena'da oynanan maç 2-2 bitti.

Konuk takımın golleri 31. dakikada Tin Jedvaj, 66. dakikada ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Willian Arao attı. AEK'nın golleri 24 ve 90+6. dakikalarda Levi Garcia'dan geldi. Yunan ekibinin başında toplamda 4 maça çıkan Fatih Terim 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.