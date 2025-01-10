Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), harç, fon ve vergilerde enflasyon oranını aşan artışların yaşamı devlet eliyle pahalılaştırdığını belirterek, bu uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

KTTO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu artışların 2024 yılı enflasyon hesaplamalarının ötesine geçtiği ve bazı durumlarda ikiye ya da üçe katlandığı ifade edildi. Açıklamada, bu durumun hükümet harcamalarının karşılanmasında yaşanan zorlukların göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, sürdürülemez hale geldiği iddia edilen mevcut yapının hane halklarının alım gücünü gerilettiği, işletmelerin kapanmasına ve çalışanların işsiz kalmasına yol açarak, kamu maliyesinin çökmesine neden olabileceği kaydedildi. Harçlar, ücretler ve vergi artışlarının yaratacağı ekonomik yıkımın kamu gelirlerini de olumsuz etkileyeceği, hatta maaş ve benzeri kamu harcamalarının yerel gelirlerle karşılanamayacak noktaya gelebileceği de belirtildi.

Hükümetin herhangi bir önlem almadığı savunulan açıklamada, en tepeden başlanarak tasarruf tedbirlerinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğu kaydedildi. Açıklamada, ekonominin can damarı olarak nitelendirilen turizm, yükseköğrenim ve gayrimenkul sektörlerine yönelik dış talep kaynaklı gelirlerin artırılması için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiği de vurgulandı.

KTTO'nun yaşanan sorunların üstesinden gelinebileceğine inandığı ifade edilen açıklamada, sorunların çözümü için atılacak her türlü adıma destek verilebileceği de ifade edildi.