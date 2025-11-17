Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’ya veda ziyareti gerçekleştirdi.

Gürdallı, Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’un, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Ofisi’nin 2019’daki açılışından itibaren, 6 yıldır büyük bir özveri ve başarıyla görev yaptığına dikkat çekti.

Gürdallı, TİKA’nın Lefkoşa Ofisi’nin, Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’un koordinatörlüğünde büyük bir boşluğu doldurduğunu, sosyal, kültürel, eğitim ve ekonomik anlamda Kıbrıs Türk halkının hayatına dokunan, başarılı projelere imza atıldığını vurguladı. Gürdallı, bu başarıda Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’un deneyim ve vizyonunun büyük payı olduğunu kaydetti.

Gürdallı, görev süresi boyunca Türk Ajansı Kıbrıs’ın ihtiyaçlarının giderilmesi ve TAK binasının restorasyonu projelerine destek veren Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’a özellikle teşekkür borçlu olduklarını belirtti.

Fehmi Gürdallı, görev süresi dolan Havva Pınar Özcan Küçükçavuş’a Ankara’daki yeni görevinde de başarılar diledi.