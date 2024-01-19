Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİM’in ilk yurt dışı ofisini bünyesinde bulunduran Oda'ya yapılan ziyarette konuk heyet KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, 2019’da yapılan işbirliği protokolünün önemine değinerek, bu yıl içinde teknik çalışma gruplarının kurulması ve mevcut protokolün işlevselliğinin artırılması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç'in de ziyarette yaptığı konuşmada, aralarındaki birlikteliği daha ileriye taşıma arzusunu dile getirdiği aktarıldı.