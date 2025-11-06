Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), medya diplomasisinde yeni bir sayfa açıyor.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa liderliğinde, Türk medyasının dijital dünyadaki varlığını uluslararası alana taşımayı hedefleyen tarihi bir adım atıldı. Kazakistan’ın en köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Al-Farabi Kazakh National University (El-Farabi Üniversitesi) ile TİMBİR arasında medya ve iletişim alanında iş birliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma, sadece iki kurum arasında bir protokol olmanın ötesinde; Türk dünyasında medya, iletişim, dijital yayıncılık ve akademik iş birliği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.



Medya ve akademi el ele

Anlaşma kapsamında, medya ve iletişim alanında karşılıklı bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yapılacak.

TİMBİR’in sahip olduğu 81 ilde ve 25 ülkede örgütlü medya ağı ile Al-Farabi Üniversitesi’nin güçlü akademik altyapısı, ortak eğitim programları, dijital medya projeleri ve genç gazetecilere yönelik değişim programlarıyla birleştirilecek.

Protokolün imza töreninde konuşan TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, medya birliğinin vizyonunu şu sözlerle özetledi:

“Türkiye’de dijital medyanın kurumsallaşması ve uluslararası alanda temsil edilmesi bizim için stratejik bir hedeftir. Bu iş birliği, Türk dünyasının medya alanında ortak bir sesle konuşabilmesi açısından tarihi bir adımdır.”

Türk Dünyasında ortak medya dili

Kazakistan’ın prestijli üniversitesi olan Al-Farabi Kazakh National University, medya ve iletişim fakültesiyle Orta Asya’nın en etkin akademik merkezlerinden biri konumunda. Üniversite yönetimi, TİMBİR ile gerçekleştirilen bu ortaklığın Türk dünyası medyasına yeni bir enerji kazandıracağını belirtti.

İmzalanan protokol çerçevesinde, ortak yayın projeleri, uluslararası medya seminerleri, dijital habercilik atölyeleri, ve akademik değişim programları hayata geçirilecek. Bu sayede hem Türk hem Kazak gençleri, yeni medya teknolojileri ve dijital gazetecilik alanında ortak bir eğitim platformuna sahip olacak.

"Medya birleşirse, dünya duyar"

TİMBİR’in uluslararası vizyonunu “Medya birleşirse, dünya duyar” sözleriyle özetleyen Dr. Süleyman Basa, Türk medyasının artık sadece ulusal değil, küresel ölçekte etkili olma hedefine adım adım ilerlediğini vurguladı.

“Türk İnternet Medya Birliği olarak, sadece haber üretmek değil, haberin doğruluğunu, etik değerleri ve teknolojik altyapıyı da dünya standartlarına taşımayı amaçlıyoruz. Bu iş birliği, Türk dünyasının medya sahasında birlikte yükselmesi için güçlü bir başlangıçtır.”

TİMBİR'in uluslararası ağı genişliyor

Kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde internet medya kuruluşlarını bir çatı altında toplayan TİMBİR, son yıllarda yürüttüğü uluslararası temaslarla dikkat çekiyor. Kısa süre önce Balkanlar, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs’ta temsilcilikler açan Birlik, şimdi de Orta Asya’ya uzanarak Türk dili konuşan ülkeler arasında medya iş birliği ağını genişletiyor. Bu kapsamda imzalanan protokol, sadece iki kurum arasında değil, Türk dünyası halklarının iletişim, kültür ve bilgi paylaşımı açısından da stratejik bir bağ oluşturuyor.

Türk medyası dünyaya açılıyor

El-Farabi Üniversitesi ile imzalanan bu iş birliği, dijital çağda Türk medyasının akademik bilgiyle buluştuğu, ortak üretim ve paylaşım kültürünün güçlendiği yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

TİMBİR’in öncülüğünde “dijital kardeşlik” ilkesiyle yola çıkan bu adım, Türkiye’nin medya vizyonunu uluslararası sahaya taşırken, Türk dünyasının ortak sesi olma yolunda da tarihi bir anlam taşıyor.

