Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir lütuf değil bir hak olduğu vurgusunda bulunarak, bunun koşulsuz hayata geçirilmesini istedi.

TIP-İŞ adına Dr. Elşen Mülazimoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadının “yaratma” gücüyle dünyayı değiştirebileceği ve bedeninin içerisine bambaşka bir hayatı sığdırabileceği kaydedildi.

Savaşlar, afetler ve göçlerden en çok kadınların yara aldığının belirtildiği açıklamada, “Ancak unutulmamalıdır ki zor günlerde umudu yeşertecek olan da yine kadınların emeği ve gücüdür.” denildi.

Açıklamada, “Kadının kıyafetinin, davranışının, görünüşünün, yapacağı işin, yaşama hakkının, düşüncesinin, eğitiminin, bedeninin, geleneksel cinsiyet rollerini sürdürme çabasındaki eril dünyanın insafına bırakılmadığı bir dünyada yaşamak hakkımızdır. Eşit, adil, özgür bir ülkede, emeğimizi, yeteneklerimizi sistemin aksaklıklarını düzeltmeye çalışarak değil, bilime, yeni şeyler yaratmaya, üretmeye harcayacağımız bir düzen istiyoruz. Kadınların bilimde, üretimde, yönetimde, sosyal hayatta hak ettikleri yerlerin önündeki engelleri koruyan zihniyetten uzaklaşılmasını talep ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir lütuf değil bir hak olduğunun anlaşılmasını ve koşulsuz hayata geçirilmesini istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Sağlık sektöründe giderek artan kadın işgücüne dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle ülkemizde aktif çalışan kadın hekim oranımız önceki yıllara göre ciddi artış göstermiştir. Sistemin vazgeçilmezi olan ve emeğiyle sağlık sektörünü ayakta tutmaya devam eden kadın emekçilerimizi selamlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarız.” ifadelerine yer verildi.