TMT Mücahitler Derneği, Arpalık Şehitlerinin 60’ıncı yıl dönümü ve Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun 44. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

TMT Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez imzalı mesajda, “6 Şubat; Türklük uğruna canlarını veren Arpalık Şehitleri’nin 60’ıncı yıl dönümüdür. 6 Şubat 1964’te Rumlar Akritas Planı uyarınca Arpalık köyümüze saldırmışlar ve köyü savunan Mücahitlerimizden 5 kahramanı şehit etmişlerdir.” denildi.

-“6 Şubat Koca Reis’in de 44’üncü ölüm yıl dönümüdür”

Şehitleri rahmet ve şükranla anan ve 6 Şubat'ın Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun da ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Serez, şöyle devam etti:

“6 Şubat, 6 Şubat 1980'de kaybettiğimiz mukavemetçi, Mücahit, siyasal ve sosyal tarihimizde derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, Koca Reis’in de 44’üncü ölüm yıl dönümüdür.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçmiştir. Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.

İzci lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, serdar, mücahit komutanı, Temsilciler Meclisi üyeliği, Genel Komite üyeliği, TKP kurucusu, milletvekili ve sağlık bakanlığı, kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'dir.

Koca Reis’i ölümünün 44’üncü yıl dönümünde rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.

Şehitlerimizin kanları ve Koca Reis gibi değerli ve unutulmaz kahraman liderlerimiz sayesinde bugün egemen devletimizde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Anavatan- Yavru vatan beraberliğinde devletimizi sonsuza kadar yaşatmak azmi ve kararlılığındayız.”