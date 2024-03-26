Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, sanatın insanlığa barış, hoşgörü, birlik, dayanışma, sevgi ve saygıyı en estetik bir şekilde aşılayan yol olduğunu kaydetti.

Töre, yaşamın bir parçası, konusu bakımından da güzel sanatların en ilgi çekici kollarından olan tiyatronun, toplumların kültürel gelişmelerinde önemli bir rol oynayan, eğitimiyle, sevgisiyle, aydınlık düşüncesi ve hoşgörüsüyle birleştirici bir güç olan ve insanlar arasında köprü vazifesi gören, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisi olduğunu belirtti.

Herkesin birçok mesleği yapabileceğini ancak sanatçı olamayacağını söyleyen Töre, şunları ifade etti:

“Tiyatronun insan yaşamına öğretisi çok yüksektir. Bu nedenle sanatçılara her zaman büyük saygım vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü tiyatronun ve sanatın hayatımızdaki yerini ve gerekliliğini ifade etmektedir. Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, kültürel gelişimin mihenk taşlarından olan tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun kitlelere sunulmasında çaba sarf eden tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyorum.”