Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal’ı kabul etti.

Başkan Töre kabulde yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 40. yılında Anavatan Türkiye’den yapılan ziyaretlerden mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın Türk milletinin milli davası olduğunu ifade eden Töre, bu davanın Anavatan Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Töre, Türk milletine oynanmak istenen oyunlara karşı uyanık olmak gerektiğini vurgulayarak, şehitlerin hatıralarına sahip çıkarak cumhuriyeti yaşatmanın asli görevleri olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da konuşmasında, KKTC’nin kuruluşunun 40.yılını kutlayarak, KKTC ve Türkiye’nin ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade etti ve “İyi günde de kötü günde de beraberiz” ifadelerini kullandı.