Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının, adadaki varlık mücadelesini sürdürürken, önemli badireler atlattığını, şehitler verdiğini ama Türklük bilincini kaybetmeden her bir zorluk karşısında küllerinden adeta yeniden doğduğunu kaydetti.

Töre Alaminyo şehitleri için yayımladığı mesajda, “Alaminyo’da 1967’de 5 kardeşimiz şehit edilmiştir. 1974’e gelindiğinde ise faşist Yunan cuntasının Kıbrıslı Türkleri adadan yok etmeye yönelik saldırılarında, yine bu köyümüzde 15 şehidimiz daha bu vatan için canlarını vermiştir.” Dedi.

Zorlu Töre mesajına şöyle devam etti:

“20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs Türk halkı adanın birçok bölgesinde toplu katliamlara maruz kalmaktan kurtulmuştur.

20 Temmuz bu anlamda Kıbrıs Türklerini yeniden yaşama bağlayan bir umut ışığıdır.

Bu ışığın vermiş olduğu güçle bugün hiçbir güvenlik endişesi yaşamıyor ve bir devlet sahibi olmanın gururunu taşıyoruz.

Bu devlete sahip çıkmak, yaşatmak ve yüceltmek hepimizin üstünde büyük bir görev olarak durmaktadır.

Alaminyo’da şehit düşen kardeşlerimizi Allahtan rahmet diler, verdikleri mücadeleleri için duyduğumuz minneti ifade etmek isterim. Ruhları şad olsun.”