Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, aldığı davet üzerine konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Başkan Töre, Ankara’daki temaslarına İslam Ülkeleri Akademisyenler Vakfı’nı ziyaret ile başladı.

Töre’ye ziyaretinde Ankara’da bulunan UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli de eşlik etti.

Burada bir açıklama yapan Töre, bir davaları olduğunu Türk-İslam coğrafyalarında yaşanan acıların ortak olduğunu söyledi.

Gazze’de yaşananları insanlık dramı ve soykırım diye nitelendiren Töre, gerçekleştirilmeye çalışılan Siyonizm hareketini nefretle kınadıklarını dile getirdi.

6 Mehmetçiğin şehit düşmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Töre, Anavatan Türkiye ile sevinçte olduğu gibi tasada ve kederde de bir olduklarını vurguladı.

Türk milletinin bir parçası olduklarına işaret eden Töre, Kıbrıs Türkleri olarak Mehmetçikleri kahraman olarak gördüklerini kaydetti.

Vatan toprakları için can vermeye devam edildiğini söyleyen Töre, terör odaklarının emellerine asla ulaşamayacağını belirtti.

Başkan Töre, içinde bulunduğumuz haftanın Kıbrıs Türkler için zor ve acı dolu günlerin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, kanlı noel başta olmak üzere bir elim hadisenin bu dönemde yaşandığını hatırlattı.

Ankara temasları boyunca Kıbrıs’ı ve Kıbrıslı Türklerin mücadelesini anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Töre’ye Ankara ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.