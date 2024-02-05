Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yayımladığı mesajla Arpalık Şehitlerini andı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Arpalık Şehitleri’ni şahadete ermelerinin 60’ıncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. 6 Şubat 1964’te Rumların Arpalık köyüne saldırması sonucu şehit edilen 5 mücahidimiz, adadaki Türklük varlığını sürdürme adına hayatlarını ortaya koyan diğer neferlerimiz gibi Kıbrıs Türk mücadele tarihine adlarını altın harflerle kazımışlardır. Kıbrıs adasında yaşayan halkımızın tarihi, her zaman mücadelelerle geçmiştir. Bu mücadelelerde topraklarını vatan yapmak için halkımız, bir mücahit ve mücahide olarak hiçbir zaman baskılara boyun eğmemiş ve özgürlüğü için direnmiştir. Bugün, her bir köşesinde ay-yıldızlı bayraklarımızın dalgalandığı bu vatan şehitlerimizin, gazilerimiz mücahit ve Mehmetçiklerimizin bizlere emanetidir. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.”