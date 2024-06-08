

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin 13. Genel Kurul toplantısı için Bakü’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürerken UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da görüşmede yer aldı.

Başkan Töre’nin Bakü’de bugün bir takım temaslar yapması ve yarın akşam saatlerinde KKTC’ne dönmesi bekleniyor.

Editör: Burhan CANBAZ