Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, kültür ve sanatın bir milletin can damarı olduğunu belirterek, bu ikisinin olmadığı bir halkın düşünülemeyeceğini söyledi.

Ülkenin sevilen sanatçılarından Bahar Gökhan’ı da yıllardır tanıdıklarını ifade eden Başkan Töre, kültür sanat alanında yapılacak çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan da amaçlarının sanatı her türlü şekliyle hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak olduğunu vurgulayarak, Töre’yi, 7 Aralık’ta gerçekleşecek olan yeni yıl konserine davet etti.