Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Başkan Töre, Cumhuriyetin Meclis’te kurulduğunu belirterek, “Cumhuriyet Meclisi kamuoyunda en iyi şekilde anılmalıdır” dedi.

Meclis Başkanı Töre, Meclis yöneticileri ve personeliyle Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek personelin yeni yılını kutladı.

Cumhuriyet Meclisi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı kokteyli ise Türkiye’de Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler dolayısıyla iptal edildi ve sadece hediye takdimi gerçekleşti.

Töre, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mehmetçiklerin acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirterek bu nedenle sade bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

2023’ün dünyada ve KKTC’de derin acılar bıraktığını belirten Başkan Töre, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekleri” ve vatandaşları bir kez daha anarak, Ocak’ta başlayacak mahkeme süreci sonrasında adaletin yerini bulmasını temenni etti.

Töre, Gazze’de soykırım yaşandığını, BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes çağrısı dahi yapamadığını ve yaşanan insanlık dramına sessiz kaldığını kaydetti.

Başkan Töre, Atatürk’ün söylediği “Yurtta sulh cihanda sulh” sözlerini hatırlatarak, “Ancak bizim isteğimizle de bunun olmadığı ortadadır” dedi.

Dünyada yaşanan savaşlarda BM’nin 5 daimi üyesinin parmağı olduğunu söyleyen Töre, AB ve BM’nin vaatlerini “zehirli havuca” benzeterek aldanılmamasını, uyanık olunmasını istedi.-

Cumhuriyetin en önemli kurumunun Cumhuriyet Meclisi olduğunun altını çizen Töre, Anayasa’nın ve yasaların burada yapılmasından dolayı “Yüce Meclis” ifadesini kullandığını söyleyerek, “Meclis'in itibarını korumak ben de dahil hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Töre, yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesine de 2024 yılı içerisinde geçilebileceğini kaydetti.

Personelin 2024 yılını kutlayan Töre, huzurlu bir çalışma ortamı ile örnek bir yıl olması temennisinde bulundu.