Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yemin Töreni’ne katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı düzenlenen törende öğrencilere hitaben konuşma yapan Töre, yeni sağlıkçılardan, insanların dinine, diline, ırkına bakmadan tüm hayatları boyunca sağlık hizmeti vermelerini istedi.

Her bireyin önce kendi sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirten Töre, sağlıklı yaşanılıp, sağlıklı düşünülmesi çağrısında bulundu. Meclis Başkanı Töre, sağlık çalışanlarının, insanları sevdiğini ve hümanist olduklarını belirtti.

Gazze’de yaşanan insanlık dramına da değinen Töre, Filistin’den kadın, çoluk, çocuk, sağlık çalışanı demeden insanların katledildiğini, hastanelerin yıkıldığını dile getirdi.

Modern dünyanın bugün İsrail’in yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, medeni Avrupa’nın ve Birleşmiş Milletler'in desteğini alan Netanyahu’nun insanları katlettiğini söyledi.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile adaya gerçek barışın geldiğini ifade eden Töre, bunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Töre, tüm insanlığı sevdiklerini ancak buna rağmen kendilerine düşman olanların bulunduğunu belirtti.

Sağlıkçıların görevlerinin kutsal olduğunu dile getiren Töre, güçlü olmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve yemin töreni yapıldı.