Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde bile Gazze’de yaşanan vahşetin devam ettiğini ve sivillerin öldürülmeye devam ettiğini söyledi.

Yaşanan katliamın dünyanın gözleri önünde gerçekleştiğini belirten Başkan Töre, İnsan Hakları Beyannamesi’nde yer alan hususların boşuna kabul edildiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail’İn Gazze’ye yönelik yapmış olduğu saldırıları kınayan bir gurup sivil toplum örgütünü kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, medeniyet denen Avrupa ülkelerinin soykırıma ve katliama seyirci kaldığını kaydederek; İsrail’e mühimmat veren ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin başı olarak vahşetin ortağı olduğu söyledi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözleriyle bu konuya ciddi şekilde işaret ettiğini anımsatan Töre, “Bu gerçek de ortaya çıkmıştır” dedi.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50’inci yılına geldiğine dikkat çeken Başkan Töre: “60 yıl önce Kıbrıs Cumhuriyetin’den uzaklaştırıldık. BM, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden Rumları meşru hükümet kabul etti, bizleri de sanki isyan eden taraf olarak görmeye başladı. Bunlar kabul edilemez” diye konuştu.

Türk ve müslüman ülkelerin biraraya gelerek bu vahşete daha sert tepki vermesi gerektiğinin altını çizen Töre, temel insan haklarını ön plan tutan ülkelerin de İsrail’e ambargo uygulaması gerektiğini ifade etti.

Başkan Töre, sözlerini şöyle tamamladı: “İyi ki Türkiye vardı da bizler kurtulduk, bizler Gazze’den beter olacaktık. Rumlar, Taşkent, Muratağa ve Sandallar gibi katliamlarını genele yayacaklardı. Türkiye’nin müdahalesi caydırıcı olmuştur. Bugün bizim bağımsız bir devletimiz vardır. Bu sayede özgürlük ve güvende yaşıyoruz”

Sivil toplum örgütleri adına konuşan Hüseyin Gürlek de “Gazze’de yanan ateşin bizleri yaktığı kadar Meclis Başkanı olarak sizleri de etkilediğini biliyoruz” dedi.

Dünyanın gözü önünde bir katliamın, vahşetin gerçekleştiğini belirten Gürlek, insan ve çocuk haklarının ihlal edildiğini, dünyanın bu anlamda harekete geçmesi gerektiğini kendilerinin de bu vahşeti kınadığını söyledi.